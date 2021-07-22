МИД Литвы считает ошибкой договоренность США и Германии по "Северному потоку - 2"

ВИЛЬНЮС, 22 июля. /ТАСС/. Договоренность между США и Германией по газопроводу "Северный поток - 2" является ошибкой. С такой оценкой в четверг перед журналистами выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Полагаю, что это ошибка, которая может дорого стоить", - заявил он. "Вижу возможность исправить ее предоставлением Украине дорожной карты по приему в члены НАТО", - добавил Ландсбергис.

В среду США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.