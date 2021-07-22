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Кабмин внес в Госдуму отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год

Его дефицит составил 4,102 трлн рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как следует из документа, доходы бюджета РФ составили 18,719 трлн рублей, расходы - 22,821 трлн рублей. Дефицит бюджета составил 4,102 трлн рублей.

Документ включает следующие данные: доходы федерального бюджета за 2020 год по кодам классификации, расходы бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов, распределение расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, источники финансирования дефицита федерального бюджета за 2020 год по кодам классификации.

Согласно законодательству, Госдума утверждает отчет об исполнении бюджета в одном чтении.

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