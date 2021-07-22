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Роснедра проведут 8 сентября аукционы на два газовых участка в ЯНАО

Речь идет об Арктическом и Нейтинском участках недр

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Аукционы на Арктический и Нейтинский участки недр, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе, пройдут 8 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды.

"8 сентября", - сказали в министерстве, отвечая на вопрос о дате проведения аукциона.

Ранее правительство поручило Роснедрам провести в 2021 году аукционы на эти два газовых участка. Как сообщали ТАСС в пресс-службе Роснедр, аукционы будут проводиться по заявке "Новатэка". Стартовый размер платежа за пользование недрами Арктического участка составляет 9,78 млрд рублей, Нейтинского участка - 2,03 млрд рублей.

Оба участка находятся в близости от проекта "Новатэка" "Обский СПГ". Это третий СПГ-проект компании. В отличие от "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ - 2", он полностью будет построен на базе российской технологии сжижения газа "Арктический каскад". Мощность "Обского СПГ" составит 5 млн тонн в год.

Запасы газа в пределах Арктического участка недр на 1 января 2020 года составляют 276,245 млрд куб. м по категории C1, 39,256 млрд куб. м по категории C2 и 33,378 млрд куб. м по категории D0. Запасы нефти по категории С1 составляют 7,891 млн тонн, по категории C2 - 5,523 млн тонн; конденсата - 2,708 млн тонн по категории C1, 1,221 млн тонн по категории C2 и 3,083 млн тонн по категории D0.

На территории Нейтинского участка на 1 января 2020 года запасы газа по категории С1 составляют 60,295 млрд куб. м, по категории С2 - 37,091 млрд куб. м. Запасы нефти - 1 млн тонн по категории C1, 9,424 млн тонн по категории С2 и 14,421 млн тонн по категории D0; конденсата - 0,454 млн тонн по категории C1, 0,044 млн тонн по категории C2.

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