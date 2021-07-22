НЛМК считает незначительным для себя эффект от углеродного налога ЕС в текущем виде

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. НЛМК считает незначительным для себя эффект от введения углеродного налога Евросоюза в его текущем виде, но влияние может измениться в зависимости от стоимости выбросов тонны CO2 в будущем. Об этом сообщил в ходе телеконференции глава компании Григорий Федоришин.

"Основываясь на текущем тексте документа, наши расчеты показывают, что влияние на нас как компанию, как поставщика слябов, не будет значительным. Но еще раз - это будет зависеть от цены CO2", - сказал он.

Ранее в пресс-службе НЛМК сообщали ТАСС, что компания рассчитывает на справедливый подход при оценке поставок стальной продукции в ЕС в случае введения пошлин на импорт стали в Евросоюз, а также отмечает, что соответствует уровню европейских производителей по углеродоемкости производства.

Об углеродном налоге ЕС

Еврокомиссия (ЕК) предложила обширный план действий для полной ликвидации углеродных выбросов в ЕС к 2050 года, что потребует полной перестройки экономики Евросоюза. В частности, Еврокомиссия предложила ввести "климатические" таможенные пошлины на импорт в ЕС железа и стали (в том числе труб и рельсов из них), алюминия, цемента, удобрений и электроэнергии.

Согласно плану ЕК, с 2023 года по 2025 года будет действовать переходный период, в ходе которого импортеры должны будут ежеквартально сообщать о фактических выбросах, связанных с ввозимыми в ЕС товарами, и любых платежах за углеродные выбросы за рубежом. Платить таможенные пошлины компании начнут только с 2026 года, когда механизм трансграничного углеродного регулирования окончательно вступит в силу. Для этого импортеры будут покупать соответствующие углеродные сертификаты.

В Минэкономразвития РФ оценили влияние разработанных ЕК мер по трансграничному углеродному регулированию на поставки металлопродукции, цемента и электроэнергии из России в ЕС в $7,6 млрд.