Выпуск вакцин и сывороток в ампулах в июне вырос до 905 млн доз

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Производство сывороток и вакцин в июне выросло на 21,7% к июню 2020 года, до 905 млн доз. Выпуск в ампулах составил 783 тыс. штук, что в пять раз больше, чем в июне 2020 года, и в 6,4 раза больше, чем в мае 2021 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в июне вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. По сравнению с маем 2021 года производство увеличилось на 16,4%. За шесть месяцев 2021 года производство этих видов продукции выросло на 20,7% по сравнению с январем - июнем прошлого года.

Лекарственных препаратов изготовлено на 42 млрд рублей. Это на 9,1% больше, чем в июне прошлого года, и на 17,7% больше, чем в мае 2021 года. "Производство провитаминов, витаминов и их производных составило 52,9 тонн, что на 8,6% больше, чем в июне прошлого года, и на 19% больше, чем в мае 2021 года. Выпуск антибиотиков вырос по сравнению с июнем 2020 года на 71,4%, по сравнению с маем 2021 года - на 12,7%, составив 58,6 тонн", - сообщили в Росстате. Перевязочных материалов и аналогичных изделий изготовлено 24,5 млн упаковок, что на 34,4% больше, чем в июне прошлого года, и на 2,9% больше, чем в мае 2021 года. Производство фармацевтических субстанций в июне 2021 года снизилось на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с маем 2021 года объемы выпуска фармацевтических субстанций выросли на 10,6%.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, в июне 2021 года выпущено на 3,3 млрд рублей, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 56,1% больше, чем в мае 2021 года. В целом за шесть месяцев 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%. Ее выпущено на 12 млрд рублей.