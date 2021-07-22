Промпроизводство в России в июне выросло на 10,4%

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в июне 2021 года вырос на 10,4% по сравнению с июнем прошлого года, за январь - июнь - на 4,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Кроме того, статслужба уточнила данные по росту промпроизводства по итогам мая с 11,8% до 12,3% в годовом выражении.

При этом в июне по сравнению с маем 2021 года промпроизводство выросло на 1,3%.

Добыча полезных ископаемых в июне выросла на 13,8% в годовом выражении (за январь - июнь - не изменилась), производство в обрабатывающих отраслях - на 7,7% (за январь - июнь - на 6,4%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в июне выросли на 8% (за январь - июнь - на 8,6%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост составил 32,3% (за январь - июнь - 21,9%)

По данным Росстата, в июне добыча нефти и природного газа выросла на 12,8%, добыча угля - на 2,5%, производство автотранспортных средств - на 31,5%, производство мебели - на 32,1%, производство готовых металлических изделий (исключая машины и оборудование) - на 12,2%, производство текстильных изделий - на 11,5%, кожи и изделий из кожи - на 13,7%, производство резиновых и пластмассовых изделий - на 10,6%.

При этом сократилось производство мясных консервов на 20%, рыбы и рыбных консервов - на 10,3%, табачных изделий - на 7,6%, производство спецодежды - на 11,6%.

В I квартале 2021 года промышленное производство в РФ сократилось на 0,9%, в 2020 году - на 2,6%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, промпроизводство в стране вырастет на 2% в 2021 году.