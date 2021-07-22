Глава "Росгеологии" считает, что запасов нефти в России хватит до конца столетия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия обеспечена запасами нефти до конца столетия, заявил глава "Росгеологии" Сергей Горьков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию холдинга.

"Я думаю, можно говорить, что до конца этого столетия", - сказал он, отвечая на вопрос, на сколько лет еще хватит запасов нефти в России.

При этом Горьков признал, что сейчас в России не происходит открытий таких крупных месторождений нефти, какие были разведаны в Западной Сибири в 1960-е годы. "Но, с другой стороны, появляются среднего размера месторождения. Например, группа таймырских месторождений. Появились месторождения в Восточной Сибири. Если раньше на Восточную Сибирь смотрели достаточно скептически, допустим, в 1990-е годы, то сейчас она достаточно активна и по газу, и по нефти. Запасы новых месторождений появляются", - отметил он.

Кроме того, глава "Росгеологии" отметил улучшение качества технологий при разведке запасов нефти. "Я думаю, что нефти еще достаточно много в целом в мире. Плюс, смещается баланс потребления самой нефти. Автомобильный транспорт идет в электротранспорт. Если раньше производство части электричества шло на мазуте, то сейчас больше на газ. То есть перераспределяется баланс. В этом смысле, я думаю, споры о том, когда закончится нефть, бессмысленны", - добавил он.

Горьков также усомнился, что мир сможет полностью отказать от потребления нефти. По его мнению, производство электричества из возобновляемых источников энергии пока малоэффективно и требует больших затрат. "Я думаю, [запасы нефти] нужны будут всегда", - резюмировал глава "Росгеологии".