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Эксперт: говорить о "зеркальном" влиянии роста цен сырья на удорожание одежды некорректно

Рост цен на эти группы товаров ниже уровня инфляции, отметила ведущий специалист направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок Наталья Кочеткова

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Говорить о "зеркальном" влиянии роста цен сырья на удорожание одежды не совсем корректно, заявила ТАСС ведущий эксперт направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Кочеткова.

"По данным Росстата, в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 106,5%, ИПЦ на непродовольственные товары составил 107,04%. При этом цены на ткани в июне 2021 года выросли по сравнению с июнем 2020 года почти на 3%, на одежду и белье на 2,5%, на обувь - 1,9%. То есть рост цен на эти группы товаров ниже уровня инфляции. В прошлом году мониторинг цен на потребительские товары, куда также входят одежда, обувь и аксессуары, показал, что рост цен на эту группу товаров был в пределах инфляции или чуть выше. Поэтому говорить о "зеркальном" влиянии роста цен сырья на удорожание одежды не совсем корректно", - пояснила Кочеткова.

По ее словам, на формирование цен на одежду и обувь влияют и другие факторы, тем не менее, риски сохраняются. "Но сильных скачков цен на рынке ожидать, скорее всего, все же не стоит. Вероятно, рост цен на одежду и обувь будет в пределах темпов инфляции", - добавила эксперт.

Ранее в пресс-службе Минпромторга заявили, что рост цен на одежду и обувь в 2021 году останется в пределах среднего ежегодного показателя. Существенного увеличения стоимости производства одежды в РФ также не ожидается - рост может составить 3-5%.

Ранее издание РБК со ссылкой на ретейлеров сообщило, что в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать на 10%. Основные причины - рост цен на перевозку и сырье. Согласно данным Росстата, по большинству товарных категорий рост розничных цен в январе - июне этого года был на уровне 4-5%. Согласно официальной статистике, больше всего (на 8%) подорожали детские трусы. На 7% выросла цена пары перчаток из натуральной кожи. Четыре товарные категории, попадающие в ежемесячный мониторинг, в первом полугодии даже подешевели: например, шерстяные и полушерстяные шарфы.

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