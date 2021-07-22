Эксперт: говорить о "зеркальном" влиянии роста цен сырья на удорожание одежды некорректно

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Говорить о "зеркальном" влиянии роста цен сырья на удорожание одежды не совсем корректно, заявила ТАСС ведущий эксперт направления "Экономика несырьевого сектора" Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Кочеткова.

"По данным Росстата, в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года индекс потребительских цен (ИПЦ) составил 106,5%, ИПЦ на непродовольственные товары составил 107,04%. При этом цены на ткани в июне 2021 года выросли по сравнению с июнем 2020 года почти на 3%, на одежду и белье на 2,5%, на обувь - 1,9%. То есть рост цен на эти группы товаров ниже уровня инфляции. В прошлом году мониторинг цен на потребительские товары, куда также входят одежда, обувь и аксессуары, показал, что рост цен на эту группу товаров был в пределах инфляции или чуть выше. Поэтому говорить о "зеркальном" влиянии роста цен сырья на удорожание одежды не совсем корректно", - пояснила Кочеткова.

По ее словам, на формирование цен на одежду и обувь влияют и другие факторы, тем не менее, риски сохраняются. "Но сильных скачков цен на рынке ожидать, скорее всего, все же не стоит. Вероятно, рост цен на одежду и обувь будет в пределах темпов инфляции", - добавила эксперт.

Ранее в пресс-службе Минпромторга заявили, что рост цен на одежду и обувь в 2021 году останется в пределах среднего ежегодного показателя. Существенного увеличения стоимости производства одежды в РФ также не ожидается - рост может составить 3-5%.

Ранее издание РБК со ссылкой на ретейлеров сообщило, что в новом осенне-зимнем сезоне одежда и обувь могут подорожать на 10%. Основные причины - рост цен на перевозку и сырье. Согласно данным Росстата, по большинству товарных категорий рост розничных цен в январе - июне этого года был на уровне 4-5%. Согласно официальной статистике, больше всего (на 8%) подорожали детские трусы. На 7% выросла цена пары перчаток из натуральной кожи. Четыре товарные категории, попадающие в ежемесячный мониторинг, в первом полугодии даже подешевели: например, шерстяные и полушерстяные шарфы.