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Борьба с изменениями климата

В Минприроды призвали к созданию единой мировой системы расчета выбросов парниковых газов

Это необходимо для прозрачности в процессе интерпретации данных, сообщил глава министерства Александр Козлов

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Единые системы климатического мониторинга и расчета эмиссии парниковых газов должны быть созданы в мире для прозрачности в процессе интерпретации данных. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов в ходе встречи министров окружающей среды G20.

"Нам всем необходимы единые принципы и системы климатического мониторинга и расчета эмиссии и поглощения парниковых газов, - сказал он. - Призываем к синхронизации мировых усилий в разработке способов измерения углеродного баланса и связанных с ним экономических расчетов для обеспечения прозрачности данных наблюдения и их интерпретации".

Министр также отметил, что развитие зеленой экономики требует согласия и понимания между ведущими странами в мировом и региональном масштабах. "Для этого, в первую очередь, необходим анализ данных, формирование прозрачной системы климатической статистики, совместные научные исследования", - добавил Козлов.

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Борьба с изменениями климата
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