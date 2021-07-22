Минцифры приравняет банковскую идентификацию граждан к идентификации через ЕСИА

МОСКВА, 22 июля./ТАСС/. Минцифры России с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года проведет эксперимент по признанию банковской идентификации граждан равнозначной идентификации через ЕСИА для получения государственных услуг. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект данного постановления правительства РФ подготовлен Минцифры России в инициативном порядке для проведения с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по признанию проводимой банками идентификации граждан через свои площадки равнозначной идентификации через ЕСИА для получения государственных услуг. Это позволит подать заявление на предоставление государственной услуги через форму в информационных системах банков, каждый раз не проходя авторизацию на портале госуслуг", - пояснили ТАСС в министерстве.