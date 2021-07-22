В Киеве заявили, что не получали никаких гарантий на случай запуска "Северного потока - 2"

КИЕВ, 22 июля. /ТАСС/. Украина не получила никаких гарантий на случай запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявила в четверг вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, комментируя озвученное днем ранее заявление ФРГ и США о достижении договоренности по "Северному потоку - 2".

"Никаких гарантий Украина не получила: ни в этом заявлении, ни вне его", - сказала она в эфире "Украина-24". Инициативы, которые содержатся в заявлении ФРГ и США, по словам Стефанишиной, "не являются новыми". "Там говорится о поддержке инициативы "Триморья", которая уже есть, и к которой Украина пытается присоединиться, поэтому непонятно содержание этого предложения. Также анонсирована дополнительная финансовая поддержка и создание фонда зеленой трансформации, относительного которого Украина уже ведет переговоры приблизительно три года", - отметила она.

Вице-премьер также выразила сожаление в связи с тем, что в заявлении о "Северном потоке - 2" нет никаких гарантий безопасности для Украины, в том числе относительно членства в НАТО.

По словам Стефанишиной, Киев устроило бы заявление, которое бы предусматривало пакет энергетических решений, гарантии сохранения транзита и продолжения контракта о транспортировке газа через территорию Украины, а также гарантии территориальной целостности и суверенитета Украины.

В среду США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.