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В США не отказываются от возможностей в отношении санкций по "Северному потоку - 2"

При этом нынешняя администрация придерживается позиции, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс
Здание Госдепартамента США Jerome460/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Госдепартамента США
© Jerome460/Shutterstock/FOTODOM

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении "Северного потока - 2", несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос, отказывается ли теперь Вашингтон от использования санкций в отношении проекта "Северный поток - 2".

"Однако факт заключается в том, что к тому времени, когда мы [нынешняя администрация США] пришли к власти, строительство этого трубопровода было завершено на 90%. И мы пришли к выводу, опираясь на имеющуюся информацию, и она не вся является публичной, о том, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода", - подчеркнул Прайс.

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