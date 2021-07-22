В США не отказываются от возможностей в отношении санкций по "Северному потоку - 2"

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении "Северного потока - 2", несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Чтобы сказать совершенно ясно: мы не отказываемся ни от каких доступных нам инструментов. В действительности мы добавляем несколько дополнительных в наш арсенал", - сказал представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос, отказывается ли теперь Вашингтон от использования санкций в отношении проекта "Северный поток - 2".

"Однако факт заключается в том, что к тому времени, когда мы [нынешняя администрация США] пришли к власти, строительство этого трубопровода было завершено на 90%. И мы пришли к выводу, опираясь на имеющуюся информацию, и она не вся является публичной, о том, что санкции не остановили бы сооружение трубопровода", - подчеркнул Прайс.