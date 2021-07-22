В России создали киберпротезы рук дешевле аналогов в 10-15 раз

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Киберпротезы рук компании "Моторика" с нанотрубками производства первого российского "единорога" OCSiAl дешевле аналогов в 10-15 раз. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе УК "Роснано", обе компании входят в контур Группы "Роснано".

Сегодня в мире проживает более 1,500 млн людей, которым необходимы протезы рук. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только один из 10 получает необходимую помощь в протезировании. В России и других странах СНГ в протезах нуждаются 50 тыс. человек, в Европе и Северной Америке - около 200 тыс., в Индии и Китае - около 640 тыс. Даже те, кто получал протез, как правило, не имел возможности использовать его для работы с сенсорными экранами современных гаджетов. Цена подобных протезов ранее достигала $30 тыс.

"Совместная работа компаний "Моторика" и OCSiAl позволила создать доступные и современные киберпротезы, благодаря которым тысячи людей получат возможность пользоваться смартфонами и планшетами. Киберпротезы "Моторики" с такой функцией стоят в 10-15 раз дешевле ближайших аналогов", - сообщили в пресс-службе.

Чувствительный к сенсорным экранам протез появился благодаря использованию электропроводящих накладок-напальчников из силикона с графеновыми нанонтрубками TUBALL компании OCSiAl, которые передают электротоки человеческого тела. Они устанавливаются на тяговые и бионические протезы в базовых комплектациях.

Гибкие и ультрапрочные графеновые нанотрубки используются для улучшения свойств обычных материалов, делая их прочнее и легче. По форме они напоминают длинный человеческий волос, только в 50 тыс. раз тоньше. Минимальная эффективная концентрация, необходимая для улучшения физических свойств материалов, составляет 0,01%.

О компаниях

OCSiAl, портфельная компания "Роснано", является крупнейшим производителем графеновых нанотрубок, мощности компании составляют 97% мировых производственных мощностей этого уникального материала. В OCSiAl работают более 420 сотрудников в 20 странах. Научными разработками в компании занимаются более 70 ученых. Свыше 1 500 компаний по всему миру тестируют нанотрубки OCSiAl и разрабатывают новые продукты с ними. В 2019 году OCSiAl стала первой компанией-единорогом с российскими корнями - быстрорастущим стартапом с капитализацией более $1 млрд.

ООО "Моторика", входящее в Фонд ДФВТ, созданный при участии "Роснано", занимается разработкой и производством тяговых и бионических протезов рук для детей и взрослых, а также создает экосистему для пользователей различных технических средств реабилитации. С 2016 года компания произвела более 2 600 протезов для 1 500 людей в 12 странах, в том числе для уникальных случаев протезирования детей, которым ранее отказывали из-за сложности травмы ввиду отсутствия подходящих решений.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). Благодаря инвестициям Группы "Роснано" работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.