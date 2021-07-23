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Счетная палата выдала по итогам проверок в 2021 году 308 рекомендаций

Всего на контроле сейчас остается 671 рекомендация
Счетная палата РФ Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Счетная палата РФ
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Аудиторы Счетной палаты по итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в 2021 году выдали 308 рекомендаций, говорится в сообщении Счетной палаты.

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"В 2021 году аудиторы Счетной палаты уже выдали 308 рекомендаций. К 1 июля было исполнено 192 рекомендации, выданные с 2019 года. На контроле сейчас остается 671 рекомендация, из них 327 носят приоритетный характер - то есть способны серьезно повлиять на состояние отраслей экономики", - отмечает ведомство.

Согласно данным Счетной палаты, за два с половиной года аудиторы направили объектам проверок 1259 рекомендации, из которых 536 были выполнены. Если говорить о приоритетных рекомендациях, то с начала 2019 года выдано 563 таких рекомендаций, 223 из них полностью выполнены. Приоритетные рекомендации направлены на улучшение практики госуправления и позволяют эффективнее распоряжаться бюджетными средствами. С января по июнь 2021 года было выдано 167 таких предложений. Во втором квартале были исполнены 100 рекомендаций, выданных с начала 2019 года.

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