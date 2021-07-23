Сенатор Круз заявил, что продолжит блокировать назначения в Госдеп из-за Nord Stream 2

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Тед Круз (от штата Техас) намерен продолжать задерживать утверждение кандидатур на посты в Госдепартаменте США, пока вашингтонская администрация не введет "предписанные Конгрессом" санкции в отношении компаний, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток - 2". С таким заявлением законодатель выступил в опубликованном в четверг интервью газете Politico.

По словам Круза, госсекретарь США Энтони Блинкен "неоднократно заявлял, что их (администрации США) отказ от санкций может быть отменен". Речь об объявленном в мае решении Вашингтона отказаться от введения санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2", и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. "Хорошо. Он проложил путь вперед: отмените отказ и действительно следуйте закону. <...> Когда они отменят отказ [от санкций], я с радостью сниму блокировку (утверждения кандидатур на должности в Госдепартаменте). В силах Госдепа снять блокировку в любое время, когда они захотят", - заявил Круз Politico.

Круз и до этого блокировал утверждение ряда кандидатов, выдвинутых на посты в администрации, пытаясь таким образом заставить исполнительную ветвь власти ввести новые санкции в отношении "Северного потока - 2". Так, в начале этой недели газета The Hill сообщала, что законодатель блокирует утверждение Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности. Профильный комитет верхней палаты американского законодательного органа рекомендовал утвердить Дженкинс еще в конце мая, однако Сенат полного состава рассмотрел и одобрил ее назначение лишь в среду, 21 июля. По информации The Hill, Круз также препятствует утверждению еще одного заместителя госсекретаря, пяти помощников главы американского внешнеполитического ведомства и шести послов.

Задерживать голосование по тем или иным кандидатурам Крузу позволяет специально предусмотренная процедура в Сенате, с помощью которой любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием того или иного законопроекта, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.

Сделка США и ФРГ

В среду Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". В частности, Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в четверг отмечал, что Соединенные Штаты не намерены отказываться от каких-либо ограничительных и других подобных инструментов в отношении "Северного потока - 2", несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.

Сенатор Круз, регулярно выступающий с критикой в адрес проекта "Северный поток - 2", ранее называл сделку США и ФРГ "полной капитуляцией" Вашингтона перед Москвой и "геополитической ошибкой на поколения" со стороны США.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.