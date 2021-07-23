На условиях концессии и ГЧП в Приморье реализуют проекты почти на 11 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Проекты почти на 11 млрд рублей реализуются на условиях концессии и государственно-частного партнерства в Приморье, среди них реконструкция систем водоснабжения, объектов энергетики, транспортной инфраструктуры и здания лыжной базы. Об этом сообщили ТАСС в краевом министерстве экономического развития.

"В Приморском крае заключены 17 соглашений в сфере государственно-частного партнерства, из которых 16 - концессионные соглашения, одно - соглашение о государственно-частном партнерстве (охотхозяйство "Орлиное"). Общая стоимость создаваемых объектов 10 млрд 896 млн рублей", - сообщили в министерстве.

В частности, в рамках этих соглашений планируют реконструировать системы водоотведения и холодного водоснабжения в Спасском и Михайловском районах, объекты теплоснабжения в селе Барабаш и Партизанском районе, объекты энергетики в селах Молодежное, Мельничное, Дерсу. Также планируется реконструировать причал во Владивостоке, здание лыжной базы и кинотеатра в Арсеньеве, создать вольеры для содержания и разведения охотничьих животных, охотничьи базу и кордон в Шкотовском районе и реализовать несколько других проектов.

"Минвостокразвития России разработал пакет предложений по новым, более совершенным концессионным механизмам. Это дальневосточная концессия и арктическая концессия, которые позволят привлечь большой объем внебюджетных инвестиций в развитие новой инфраструктуры на Дальней Востоке и в Арктике (не менее 500 млрд рублей в инфраструктуру - коммунальную, утилизацию отходов, дороги, порты, социальные объекты) в течение трех лет с последующим возвратом полностью или частично за счет средств федерального бюджета в течение 10-20 лет", - отметили в министерстве.

Планируется, что механизм затронет интересы всех участников: государства, пользователей инфраструктуры и общества. В частности, новый механизм ГЧП задействуют при газификации Камчатки, а также для строительства инфраструктуры при освоении Баимской рудной зоны в Чукотском автономном округе и месторождения меди Удокан на севере Забайкалья.