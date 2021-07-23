"Сухой" на МАКС-2021 впервые представил VR-тренажер для экспортного Су-57Э

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Конструкторское бюро "Сухого" впервые представило на авиасалоне МАКС авиационный тренажер с применением виртуальной реальности для подготовки летчиков на экспортную версию самолета пятого поколения Су-57Э. Об этом ТАСС сообщил начальник бригады отдела технических средств обучения ОКБ "Сухого" Юрий Завгороднев.

"В этом году концепция уже шагнула вперед. Мы представляем интерактивный тренажер Су-57Э", - сообщил он.

По его словам, впервые виртуальный тренажер, на тот момент еще для Су-35, где визуализация обеспечивалась за счет VR технологий и VR шлема (virtual reality - виртуальная реальность), был представлен на МАКС-2019.

"Мы представляем уже более продвинутую технологию, на тренажере Су-57 физически присутствуют два многофункциональных индикатора и одна из последних версий виртуальных очков с очень хорошей графикой, которая позволяет полностью с высоким разрешением смотреть как и закабинную обстановку, так и внутри кабины", - отметил Завгороднев отличия новой системы.

Как заявил специалист ОКБ "Сухого", многофункциональные индикаторы позволяют дополнить виртуальную картинку тактильными ощущениями, и летчик, находясь в VR очках, нажимая на виртуальные кнопки в кабине самолета, физически пальцами нажимает индикаторы, которые физически установлены на тренажере.

Линейка тренажеров "Сухого"

Помимо новинки, на выставке также представлены уже поставляемые в войска полноценные процедурные тренажеры истребителя Су-35, представляющие из себя точную физическую копию кабины самолета, а также виртуальный тренажер предыдущего поколения.

"На выставке МАКС-2021 мы представляем процедурный тренажер самолета Су-35. Перед вами как раз кабина тренажера, кабина выполнена в полный размер. Летчик, который выполняет на нем полеты и обучение не найдет отличий от кабины настоящего самолета", - отметил Завгороднев.

По его словам, главная особенность всех тренажеров ОКБ "Сухого" - это возможность объединять в сеть несколько тренажеров, что позволяет отрабатывать совместный пилотаж и углубленное боевое применение.

"Отрабатываются особые случаи, особое внимание уделяется режиму дозаправки и собственно групповые действия", - заявил специалист конструкторского бюро.