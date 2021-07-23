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Приамурье досрочно погасило коммерческие кредиты на сумму 3 млрд рублей

До конца года планируют погасить еще 2,4 млрд банковских и 0,7 млрд бюджетных кредитов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Амурская область смогла погасить досрочно коммерческие кредиты на сумму 3 млрд рублей, сообщил в пятницу губернатор региона Василий Орлов, его слова приводит пресс-служба правительства региона.

"Как и прогнозировалось, темпы роста доходов бюджета достаточно высоки. Амурская область досрочно погасила коммерческие кредиты на 3 млрд рублей. До конца года планируется погасить еще 2,4 млрд банковских кредитов и 0,7 млрд бюджетных кредитов. Государственный долг области на 1 июля составил 24 млрд рублей или 38% к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета", - цитирует пресс-служба слова Орлова.

По данным правительства области, темпы поступления доходов в бюджет Приамурья опережают расходы за первое полугодие, бюджет исполнен с профицитом в 1 млрд рублей.

"С учетом сложившейся динамики поступлений налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличены к первоначальному плану на 6,5 млрд рублей (11,3%) - с 57,2 млрд рублей до 63,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

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