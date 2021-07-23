Свердловский бизнес добился снижения кадастровой стоимости земли на 12 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Бизнесмены Свердловской области добились кадастровой переоценки более 100 млн кв. м земли с начала 2021 года. Комиссия при Министерстве по управлению государственным имуществом региона (МУГИСО) снизила общую кадастровую стоимость земли более чем в два раза, с 20 до 8 млрд рублей, сообщил ТАСС член совета Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Сергей Козлов.

Ранее ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона сообщал, что МУГИСО в 2020 году завершила переоценку кадастровой стоимости 1,3 млн объектов семи категорий региональных земель. На ее основании с начала 2021 года рассчитывается земельный налог.

"С начала 2021 года на комиссии была произведена кадастровая переоценка более 10 млн кв. м. земли. Удалось снизить кадастровую стоимость с 20,3 млрд рублей до 8,2 млрд рублей, то есть более чем в два раза, по тем заявлениям, которые были рассмотрены в сторону снижения. Коэффициент снижения везде разный, от 20% до 70%", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в эту статистику не вошла переоценка земли в результате судебных решений.

Он добавил, что переоценка кадастровой стоимости земель, проведенная МУГИСО, стала самой массовой, охватив, по сути, всю Свердловскую область. "Понятно, что львиная доля земельных участков оспариваться не будет, потому что в их числе леса, сельское хозяйство <…>. Среди интересных бизнесу объектов - промышленные участки, участки под торговыми площадями, логистика, многоэтажная жилая застройка, здесь земельные участки подорожали достаточно прилично", - уточнил Козлов.

По его словам, ситуацию усложняет и то, что земельный налог рассчитывается по кадастровой стоимости, рассчитанной на 1 января 2020 года, то есть не учитывает все те сложности, с которыми столкнулся бизнес в пандемию коронавируса. "То есть, в 2021 году на предпринимателя после тяжелого "ковидного" периода легли вопросы повышения стоимости налога на землю либо увеличение арендных ставок, чего никто из предпринимателей не смог учесть", - пояснил член совета СОСПП.

Комиссия при МУГИСО по оспариванию кадастровой стоимости начала работу с января 2020 года, в нее вошли представители самого министерства, представители министерства инвестиций региона, Росреестра, Торгово-промышленной палаты и СОСПП, а также два независимых оценщика.