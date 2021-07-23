Эксперты рассказали, кому в России оставляют больше всего безналичных чаевых

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мастера бьюти-сферы получают самые щедрые онлайн-чаевые. Об этом сообщается в исследовании сервиса безналичных чаевых, донатов и пожертвований от Тинькофф CloudPayments.

По результатам аналитики, в первом полугодии 2021 года средняя сумма онлайн-чаевых в салонах красоты составила 329 рублей, максимальная - 5 000 рублей. На втором месте - официанты в ресторанах и кафе, средняя сумма онлайн-чаевых в этой сфере за тот же период составила 265 рублей, максимальная - 10 000 рублей. Водители такси в качестве онлайн-чаевых получают в среднем 176 рублей (максимальная сумма за одну транзакцию - 3 000 рублей), курьеры - 95 рублей (максимальная сумма 1 000 рублей).

В 2021 году средние суммы онлайн-чаевых по рынку в целом оказались выше на 11% по отношению к 2020 году, что связано, во-первых, с ростом цен (ведь многие люди при определении суммы чаевых ориентируются на определенный процент от стоимости заказа), а также с тем, что в России в целом во время пандемии выросла культура чаевых: многие использовали и используют онлайн-чаевые, чтобы поддержать работников той или иной отрасли в непростой ситуации. К примеру, в недавний период действия QR-кодов для посещения кафе и ресторанов мы отмечали рост средней суммы онлайн-чаевых официантам в кафе и ресторанах на 20%, а в сложных погодных условиях мы видим рост онлайн-чаевых курьерам и водителям такси. Например, в жаркие дни июля 2021 года средняя сумма онлайн-чаевых курьерам выросла на 13%, а в январские морозы этого года пассажиры такси оставляли онлайн-чаевые водителям на 43% чаще, а средняя сумма чаевых при этом выросла на 6%.

Кроме этого, аналитики отмечают, что в праздники и в отпуске люди гораздо щедрее на чаевые официантам. Так, в праздничные дни средняя сумма онлайн-чаевых официантам возрастает в среднем на 15%.