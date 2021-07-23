Штраф за умышленное затопление судна может составить до 20 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Правительство в пятницу внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий административные штрафы до 20 млн рублей за умышленное затопление судна. Текст размещен в думской электронной базе.

Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей "Умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания".

Согласно тексту, затопление судна "в пределах внутренних морских вод, территориального моря Российской Федерации, в акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях" РФ повлечет штраф для граждан в размере от 3 млн до 5 млн рублей, а для юридических лиц - от 15 млн до 20 млн рублей.

Законопроектом также предусмотрена ответственность за несоблюдение собственником затонувшего судна сроков предоставления капитану морского порта сведений и документации, необходимых для удаления судна, которое должно было быть затоплено, а также за нарушение сроков начала его удаления. Так, несвоевременное предоставление капитану порта необходимой документации повлечет штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Нарушение сроков начала работ по удалению судна после согласования документов и неоднократное нарушение указанных в них условий повлечет штраф для граждан от 300 тыс. до 1 млн рублей, а для юридических лиц - от 3 млн до 5 млн рублей.

Эксплуатация морского судна без свидетельства о страховании или иного финансового обеспечения его удаления в случае необходимости, согласно законопроекту, будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

Как указывают разработчики в пояснительных материалах, сейчас КоАП "не содержит как составов административных правонарушений, относящихся к нарушению требований по удалению затонувшего имущества, в том числе сроков удаления затонувшего имущества, требований о наличии на судне свидетельства о страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за удаление затонувших судов, а также за утилизацию морского судна путем его затопления (подтопления), так и соответствующих административных штрафов". Как говорится в документе, "каждый судоподъем является уникальной технологической операцией, но в любом случае затраты на такую операцию исчисляются десятками, а иногда и сотнями миллионов рублей". Предложенные штрафы "сопоставимы с финансовым ущербом, который может понести федеральный бюджет", отмечается в проекте.