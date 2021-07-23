Ростех договорился на МАКС-2021 о поставке более 160 единиц авиатехники

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ростех в ходе авиасалона МАКС-2021 заключил соглашения на общую сумму более 230 млрд рублей, договорился о поставке 161 единицы авиатехники, в том числе 77 самолетов. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Структуры госкорпорации "Ростех" заключили соглашения на поставки 161 единицы авиатехники. Так, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация - прим. ТАСС) поставит заказчикам 58 самолетов Sukhoi Superjet 100 и 19 региональных Ил-114-300. "Вертолеты России" заключили соглашения на поставку 84 вертолетов, в числе которых Ми-171А3, Ка-62, Ми-38, Ми-8, Ансат", - отмечается в сообщении.

"Ростех представил на авиасалоне около 500 образцов продукции, в том числе порядка 50 новинок - самолеты, вертолеты, БПЛА [беспилотные летательные аппараты], авионику, двигатели и многое другое. В их числе - новый тактический самолет "Сухого" Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба. Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнерами на сумму более 230 млрд рублей", - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, чьи слова приводит пресс-служба.

В том числе "Рособоронэкспорт" подписал 13 экспортных контрактов на поставку российской продукции военного назначения на сумму более €1 млрд. В списке - самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М и Ми-17В5, РЛС "Противник-ГЕ", ПЗРК "Верба", а также авиасредства поражения, бронетанковая и автомобильная техника.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в г. Жуковский Московской области.