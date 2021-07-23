ФАС запросила данные у нефтяников для выявления факторов роста цен на топливо

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года для выявления факторов, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты. Об этом журналистам сообщили в антимонопольном ведомстве.

"В рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство направило в нефтяные компании запросы о предоставлении сводных данных об объемах производства, реализации нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт в период с 1 января по 23 июля текущего года", - отметили в службе.

В ФАС добавили, что запросы направлены в "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпром нефть", "Татнефть", "ТАИФ-НК", " Газпром активы СПГ", "ФортеИнвест", "Сокар Энергоресурс".

Нефтяные компании должны предоставить реестр сделок по автомобильному бензину, дизельному топливу и авиационному керосину, которые были куплены третьими лицами в интересах нефтяной компании и аффилированных с ней лиц.

О ситуации с ценами бензина в опте

22 июля стоимость бензина Аи-95 на бирже в ходе второй подряд торговой сессии установила исторический максимум, достигнув 60,029 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина другой марки - Аи-92 - обновила максимум уже в пятый раз подряд и выросла на 0,94%, до 57,597 тыс. рублей за тонну.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин 21 июля говорил, что стоимость бензина на бирже может стабилизироваться в конце июля. Это произойдет из-за завершения ремонта нефтеперерабатывающих заводов. Он объяснял рост цен на бирже рядом сезонных факторов: ростом спроса на внутреннем рынке в сезон отпусков, а также ремонтом нескольких НПЗ.

Еще одним фактором повышения цены стало восстановление экономики и увеличение активности различных ее сфер, в том числе бума внутреннего туризма в условиях закрытых границ, отмечал Сорокин.