Более 100 млрд рублей направят на оздоровление Дона

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по улучшению состояния Дона. Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства, до 2030 года на эти цели планируется направить более 100 млрд рублей.

В план по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса реки включены 22 инициативы. "Одна из важнейших - строительство Багаевского гидроузла, он обеспечит более экономное использование водных ресурсов, гарантирует подачу воды к Новочеркасской ГРЭС в достаточных объемах", - подчеркнули в пресс-службе. Также уточняется, что стоимость этого объекта оценивается в 29 млрд рублей, а окончание работ намечено на 2024 год.

"Продолжится реконструкция Донского магистрального канала, что также позволит снизить потери воды", - отметили в пресс-службе. На этом объекте работы пройдут в три этапа, последний из которых намечено завершить в 2030 году. В пресс-службе добавили, что "также запланированы масштабное строительство и ремонт очистных сооружений на общую сумму более 40 млрд рублей".

Кроме того, в план включены мероприятия по расчистке притоков, что сделает реку более полноводной, капремонту гидротехнических сооружений, а также по сохранению биологических ресурсов. Так, будут модернизированы Цимлянский, Донской и Аксайско-Донской рыбоводные заводы, реконструирован центр аквакультуры "Взморье", рассмотрена возможность создания специального рыбоходного канала.

"Реализация плана позволит улучшить водохозяйственную обстановку в бассейне Дона, сохранить его экосистему и биологическое разнообразие", - отметили в кабинете министров.