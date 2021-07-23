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Шереметьево планирует обслужить 27,5 млн пассажиров в 2021 году

Пассажиропоток аэропорта в 2020 году составил 19,56 млн человек

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево рассчитывает в 2021 г. обслужить 27,5 млн пассажиров, прогноз может быть скорректирован в сторону увеличения. Об этом журналистам сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Андрей Никулин.

"Наш бюджетный прогноз на этот год, который был изначально, - он на 27,5 млн пассажиров. Сейчас он корректирует нас до 29 млн. Но мы очень надеемся, что при открытии Египта в октябре - ноябре этот прогноз скорректируется в еще более положительную сторону. Тем не менее официальный прогноз у нас остается на уровне 27,5 млн", - сказал он.

Пассажиропоток Шереметьево в 2020 году снизился на 60,4% - до 19,56 млн человек.

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