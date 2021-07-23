Открытие моста между Россией и Китаем позволит сократить путь грузов на 1,5 тыс. км

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Запуск трансграничного моста через реку Амур, который соединяет Благовещенск и город Хэйхэ (КНР), позволит сформировать в Приамурье логистический хаб, использование которого сократит транспортировку грузов в европейскую часть России на 1,5 тыс. км. Об этом сообщил в пятницу директор АНО "Агентство Амурской области по привлечению инвестиций" Павел Пузанов во время выездной сессии ВЭФ "Новые объекты транспортной инфраструктуры как драйверы развития приграничного экономического сотрудничества и туризма".

"С запуском проекта Благовещенск обладает практическим потенциалом формирования универсального хаба - центра консолидации/деконсолидации потоков по схеме "низкий автотариф по Китаю до Благовещенска, перегрузка на железную дорогу до западной [части] России". Альтернативу составляет также наш проект - маршрут северо-восточные порты Китая - запад России морем, <…> с сокращением протяженности маршрута в среднем на 2 тыс. км. Расположение погранперехода позволяет сократить пробег по России в среднем до 1,5 тыс. км относительно ближайших точек формирования железной дороги - во Владивостоке, Уссурийске и западном направлении, без существенного увеличения пробега по Китаю", - сказал Пузанов.

Он уточнил, что трансграничный мостовой переход откроют после стабилизации эпидемиологической ситуации, подчеркнув, что Благовещенск и Хэйхэ разделяют всего 750 м по реке Амур.

Строительство трансграничного автомобильного моста между Россией и Китаем завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Движение по мосту планировалось запустить в ноябре 2020 года, однако из-за эпидемиологической обстановки сроки сдвинулись.

Прогнозируемый ежегодный поток пассажиров по мосту составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей). Длина самого моста - более 1 км, общая протяженность перехода - 20 км. В нее входят 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России, в том числе 278-метровый мост через протоку Каникурганскую. Строительство моста обошлось примерно в 18,8 млрд рублей по концессионной модели, по которой три года шло строительство и 16 лет продлится эксплуатация перехода за счет взимания платы за проезд.