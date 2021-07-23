Товарооборот между Москвой и странами ЕС вырос на 2% в I квартале 2021 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Объем торговли между Москвой и странами Евросоюза в первом квартале 2021 года вырос на 2% к аналогичному периоду прошлого года и составил $27,46 млрд. Об сообщил в пятницу заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В январе-марте этого года общий объем торговли между Москвой и странами Евросоюза составил $27,46 млрд, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В структуре внешнеторговых взаимоотношений несырьевой неэнергетический экспорт столицы составил $1,6 млрд, по итогам первого квартала 2021 года он вырос на 46,2% относительно аналогичного периода 2020 года и на 79,2% относительно января-марта 2019 года", - цитирует его пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Главными импортерами столичной продукции стали Германия, Италия, Чехия, Нидерланды, Финляндия и Швеция. По словам Ефимова, рост несырьевого неэнергетического экспорта особенно важен для Москвы, так как в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2030 году регионы РФ должны нарастить его на 70% к уровню 2020 года.

Существенную часть несырьевого неэнергетического экспорта занимает промышленная продукция. Ее поставки в первом квартале 2021 года достигли $1,57 млрд - на 49,2% больше аналогичного периода прошлого года. В основном поставляли полиэтилен и полипропилен, шины для легковых автомобилей, иммунологические препараты и вакцины, различное электронное оборудование для промышленной техники. Наибольший объем экспорта промпродукции пришелся на Италию - $407,46 млн, Германию - $352,38 млн и Чехию - $176,09 млн.

"Московские экспортеры также способны предложить Европе свою высокотехнологичную продукцию. Например, комплектующие для электронной промышленности и автомобилестроения - интегральные схемы, карточки с чипами и аналогичную продукцию", - отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров и добавил, что высоким потенциалом для столичных экспортеров обладает сравнительно новая ниша органической косметики.

По словам гендиректора центра "Моспром" Натальи Шуваловой, несырьевая неэнергетическая продукция должна стать основой развития торгового сотрудничества между московскими и европейскими партнерами. В центре прогнозируют, что наиболее перспективными рынками для сбыта в ближайшие годы станут Германия, Польша, Австрия и Словения. Эксперты отмечают, что эти страны демонстрируют стабильно положительную динамику импорта на протяжении последних трех лет.