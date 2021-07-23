Из аэропорта Волгограда возобновили полетную программу на курорты Турции

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Волгограда 23 июля возобновил полетную программу на курорты Турции, сообщила в пятницу пресс-служба аэропорта.

Последний допандемийный рейс из дальнего зарубежья выполнила в Волоград авиакомпания AZUR Air 23 марта 2020 года. Он вывез туристов из Объединенных Арабских Эмиратов.

"Сегодня началась полетная программа из Волгограда в Турцию. Первый рейс в Анталью был выполнен авиакомпанией Red Wings. Самолет вылетел в 04:10 мск с 168 пассажирами на борту", - говорится в сообщении.

Полетную программу по данному маршруту выполнят несколько перевозчиков. Авиакомпания Ямал выпонит чартерные рейсы вместе с туроператором TUI с 27 июля по вторникам и пятницам: во вторник самолеты будут прилетать в Волгоград в 11:30 мск, вылетать в Турцию в 13:30 мск, по пятницам прилет из Антальи ожидается в 12:10 мск, отправление из Волгограда - в 14:10 мск.

Также запланировали полетную программу авиакомпании Северный ветер совместно с турагентством Pegas Touristic с 28 июля дважды в неделю - по средам и воскресеньям. В среду самолеты перевозчика будут прилетать в Волгоград в 00:40 мск, вылетать в Турцию в 02:40 мск, а в воскресенье прилет ожидается в 08:00 мск, отправление в Анталью - в 10:00.

"Авиакомпания Azur Air совместно с Anex Tour начнет полетную программу в Турцию с 4 августа и выполнит несколько рейсов: 4, 7, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28, 29 числа. Прилетать из Антальи самолеты будут в 12:05 мск, отправляться обратно - в 14:00 мск", - уточнили в пресс-службе.