Авиакомпания "Сила" полностью возобновила полеты в Томской области после ЧП с Ан-28

ТОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" ("Сила") полностью восстановила график полетов в Томской области спустя неделю после ЧП с ее самолетом, совершившим жесткую посадку в Бакчарском районе, сообщил ТАСС первый замдиректора авиакомпании Александр Гениевский.

Что известно об инциденте с пассажирским Ан-28 в Томской области

После авиаинцидента 16 июля под Томском рейсы в области полностью прекратили. С 19 июля начали возобновляться межрегиональные и частично внутренние рейсы на самолете Ил-410, базировавшемся в Томске. По словам Гениевского, для возобновления летной программы в полном объеме в Сибирь должен был прибыть самолет Ан-28 из Магадана вместо аварийного борта, но из-за природных пожаров в Якутии его вылет несколько раз откладывался.

"Прибыл самолет, все - выполняет регулярные рейсы", - сказал собеседник агентства. Гениевский пояснил, что Ан-28 необходим для осуществления регулярных рейсов в Каргасок и Новый Васюган, так как на короткой взлетно-посадочной полосе может сесть только этот тип воздушного судна.

Информацию о возобновлении рейсов из Томска в Каргасок и Новый Васюган на Ан-28 подтвердили ТАСС в справочной томского аэропорта.