Цифровое приложение по контролю за содержанием торговых центров запустили в Подмосковье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Проект по контролю за содержанием торговых центров, магазинов и гипермаркетов с помощью мобильного приложения "Проверки Подмосковья" запущен в Московской области. Цифровая платформа поможет контролировать выполнение требований в 30 тыс. объектов, сообщила в пятницу пресс-служба Мингосуправления.

"Для обеспечения чистоты, порядка и безопасности около магазинов и торговых центров введен цифровой контроль через мобильное приложение "Проверки Подмосковья". Сервис помогает отслеживать исправное состояние фасадов и входных групп, чистоту прилегающей территории и контейнерных площадок, наличие освещения и пандусов при входе в магазины, то есть все то, что обеспечивает комфортное пребывание. Сейчас цифровые проверки уже проходят на 169 объектах торговли в 29 муниципалитетах. К концу года планируется подключить к приложению более 30 тысяч ТЦ и магазинов", - приводятся слова министра госуправления, ИТ и связи Подмосковья Максима Рымаря.

С помощью цифрового решения также проверяют отсутствие вандальных изображений, грязи и несанкционированных объявлений на фасаде, наличие урн для мусора и информации о режиме работы магазина, отсутствие "аварийных" деревьев и ям на дорогах возле торгового объекта, мусора в зоне разгрузки. Зимой в специальный чек-лист добавят уборку снега и наледи. Проверки проводят сотрудники торговых центров и супермаркетов. В мобильном приложении сотрудник по чек-листу отмечает соблюдение требований содержания торговых объектов и проводит фотофиксацию. Полные проверки торговых объектов будут проводиться еженедельно, на ежедневном контроле будет состояние урн, чистота и исправность входной двери, отсутствие мусора на территории около объекта и в зоне разгрузки, работающее освещение.

"Результаты работы приложения попадают на контроль к сотрудникам администраций муниципалитетов, которые проверяют их в режиме онлайн. Далее данные о проверках направляются в ЦУР Московской области. Координация этой работы осуществляется Минсельхозпродом региона. При выявлении нарушений проверяющий ставит исполнителю задачу по устранению. Если нарушение не устранят в срок, информация направляется в Госадмтехнадзор для проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении организации, допустившей нарушение", - добавили в пресс-службе.