Реконструкция Донского магистрального канала завершится в 2030 году

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Реконструкция Донского магистрального канала, который является ключевым звеном оросительной системы на востоке Ростовской области, пройдет в три этапа и завершится в 2030 году, следует из плана по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон, утвержденного распоряжением правительства РФ.

Работы по реконструкции канала начались в 2019 году. Согласно плану, первый этап должен завершиться в 2025 году. В 2025-2030 годах в правительстве России рассчитывают реализовать второй и трений этапы проекта. На реализацию этих целей планируется направить 3,605 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться в рамках госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса.

Документ также предполагает проведение в 2025-2030 годах реконструкции пяти государственных мелиоративных систем. На эти цели из бюджета выделят более 8,783 млрд рублей.

Отмечается, что объем финансирования проекта из федерального бюджета определят при условии перераспределения средств, предусмотренных на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, дополнительных доходов от агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Реконструкция канала позволит существенно снизить потери воды, считают в правительстве.

23 июля стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план мероприятий по улучшению состояния Дона. До 2030 года на эти цели планируется направить более 100 млрд рублей. В план по оздоровлению и восстановлению водохозяйственного комплекса реки включили 22 инициативы.