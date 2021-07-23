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Песков назвал увеличение транзита через ГТС Украины сугубо коммерческой темой

Представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что глава "Газпрома" Алексей Миллер приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли в переговорном процессе участвовать представители власти.

Представитель Кремля обратил внимание на тот факт, что глава "Газпрома" Алексей Миллер приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах, "потому что переговоры о транзите, о продолжении транзита после 2024 года во много связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса". "Собственно, потребители Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе, поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем", - уточнил Песков, отметив, что для увеличения транзита нужен спрос.

Отвечая на вопрос, говорил ли президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о возможности нарастить транзит газа, Песков заметил, что "тема и транзита через Украину, и тема "Северного потока" обсуждались в ходе разговора" с канцлером Меркель. Он также напомнил, что затем "Газпром" "еще раз подтвердил свою готовность транзитировать газ через территорию Украины после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находится в рабочем нормальном состоянии".

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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