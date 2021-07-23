Путин на следующей неделе проведет совещание по экономическим вопросам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на следующей неделе, как предполагается, проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом журналистам в пятницу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о графике работы Путина на следующую неделю, представитель Кремля отметил, что "несколько совещаний планируются и готовятся". "Планируется совещание по экономическим вопросам у президента, будет совещание с постоянными членами Совбеза", - уточнил Песков, отказавшись пока назвать предполагаемые даты этих мероприятий.

По его словам, глава государства "также продолжит работу с главами регионов".

"[Предстоит] полноценная рабочая неделя без каких-то крупных публичных мероприятий, прикладная, что называется, неделя", - заметил представитель Кремля.