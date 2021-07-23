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"Норникель" предполагает инвестировать до 26 млрд рублей в развитие порта Дудинка

Порт круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Норникель планирует инвестировать до 26 млрд рублей в развитие порта Дудинка в Красноярском крае с увеличением на треть его пропускной способности. Об этом сообщил старший вице-президент - руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения компании "Норникель" Сергей Дубовицкий на конференции Росатома "День Арктики" в Петербурге.

"Мы предполагаем достаточно значительные инвестиции в развитие этого порта. В рамках нашей базовой программы только под наши собственные потребности мы планируем инвестировать до 26 млрд рублей в развитие этого порта с увеличением его пропускной способности примерно на треть", - сказал Дубовицкий.

Дудинский порт находится в ведении Заполярного транспортного филиала "Норникеля" и эксплуатируется одновременно как морской и речной порт. Круглогодично связан морским сообщением с Архангельском и Мурманском, в период летней навигации - речным сообщением с Красноярском и Диксоном. Соединен с Норильском железной и автомобильной дорогами.

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