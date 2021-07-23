Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на готовое и строящееся жилье с 15% до 10%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

"Сбербанк в полтора раза снизил минимальный первоначальный взнос сразу по трем жилищным программам. Теперь для клиентов, которые не получают зарплату на карту "Сбера", но успешно подтвердили свою занятость и доход, он составляет 10% вместо 15%", - отмечается в сообщении.

Первоначальный взнос будет снижен по программе кредитования по приобретению готового и строящегося жилья.

По словам вице-президента, директора дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николая Васёва, снижение взноса в полтора раза - ощутимая мера поддержки для тысячи клиентов, которые смогут раньше решить жилищный вопрос.

В июне банк выдал 96,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 269,5 млрд рублей - это вдвое больше, чем в июне 2020 года.