Штат для круглосуточной работы трансграничного моста через Амур увеличат втрое

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Количество таможенных инспекторов, которое необходимо для круглосуточной работы поста на трансграничном мосту через реку Амур в районе российского Благовещенска и китайского города Хэйхэ, необходимо увеличить втрое. Подготовка специалистов уже началась, сказал в пятницу ТАСС во время сессии ВЭФ-2021 начальник Хабаровской таможни Владимир Игнатьев.

Строительство автомобильного моста между РФ и Китаем завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре 2020 года, однако из-за эпидобстановки сроки сдвинулись. Первое время здесь будет функционировать временный таможенный пункт пропуска, со временем будет построено современное стационарное помещение, тогда пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме.

"[В штате Благовещенского таможенного поста] 42 человека, 39 из которых - инспекторы. Этот состав готов обеспечить работу пункта пропуска временного режима. Когда будет построен в 2022 или 2023 году стационарный пункт пропуска и пропускная способность будет 260 автомобилей и более в сутки, это потребует работу пункта пропуска круглосуточно, соответственно, численность необходимо будет увеличить в три раза и более - до 140 человек, не менее. Ведется работа с профильными вузами и вузами, в которых готовят кадры по таможенному направлению в Благовещенске, Еврейской автономной области, Хабаровске и в Приморском крае ", - сказал Игнатьев.

Он добавил, что специалисты, которые уже в штате, проходят переподготовку. В частности, 25 человек уже прошли стажировку на базе таможенного поста Уссурийск в Приморском крае.

Строительство моста через реку Амур началось в декабре 2016 года. Общая протяженность мостового перехода составляет 20 км: 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории РФ. Каждая из сторон отвечала за строительство половины конструкции основного моста - по 540 м. По мосту будут передвигаться грузовые и легковые автомобили, ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей).