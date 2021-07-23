РЖД на трое суток ограничили погрузку грузов в Забайкалье

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) на трое суток ограничивают погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги станций на восток. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

"В связи со стихийным бедствием и введенным в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении", - отмечается в публикации.

Кроме того, до восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате рекордных осадков, не будет погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги, участка Бушулей - Журавли Забайкальской железной дороги, а также "Железных дорог Якутии".

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах, смыты пять автомобильных мостов, а также разрушен железнодорожный мост на Транссибе. По прогнозам гидрологов, в ближайшие двое суток уровень воды на большинстве рек края продолжит расти.