В Приамурье пересмотрели тарифы на вывоз ТКО для юридических лиц

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области установили новые нормативы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) для юридических компаний, которые по новым расчетам будут ниже среднероссийского уровня примерно на 10%. Соответствующее постановление губернатора области Василия Орлова будет подписано в ближайшие дни, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

С предложением о пересчете нормативов накопления ТКО в правительство области неоднократно обращались руководители ряда коммерческих предприятий. По мнению руководителей компаний, установленные объемы не соответствовали реальной ситуации, организации не выбрасывали на свалку того количества мусора, который определял тариф, и несли излишние расходы по счетам за вывоз ТКО.

"Новые нормативы на вывоз ТКО для юридических компаний в Амурской области определены ниже среднероссийского уровня примерно на 10%. По предварительным данным, вступление в силу новых нормативов накопления отходов в регионе только на территории Благовещенского кластера (Благовещенск, Благовещенский, Ивановский и Тамбовский районы) приведет к снижению расходов всех юрлиц на 10-12 млн рублей ежегодно", - цитирует пресс-служба Орлова.

В течение года было проведено исследование объемов отходов почти 250 организаций в городах Благовещенск и Райчихинск, а также селах Ивановского и Сковородинского районов. "Для исследования были взяты типичные организации по каждому направлению - небольшие продовольственные магазины, автомастерские и кафе. Как показал анализ, по ряду компаний установленные в 2017 году нормативы ТКО превышают фактическое накопление. Особенно это заметно у общеобразовательных организаций, кафе и гостиниц", - отметили в правительстве региона.

В планах правительства региона практику продолжить, проведя в 2023 году исследование объемов накопления ТКО юридическими и частными лицами.