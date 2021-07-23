Банк России повысил ключевую ставку до 6,5% годовых

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5% годовых, следует из сообщения ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Совет директоров Банка России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 6,5% годовых. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значимо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проинфляционных и может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - указал ЦБ.

Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%, добавили в ЦБ.

Банк России также повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2021 год до 5,5-5,8% годовых с 4,8-5,4%, на 2022 год - до 6-7% годовых с 5,3-6,3%. Прогноз в 2023 году сохранен на уровне 5-6% годовых. При этом оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ будет на последующих заседаниях.

"Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - отмечается в сообщении Банка России.

Макроэкономический прогноз

В своем обновленном среднесрочном прогнозе регулятор улучшил ожидания по росту ВВП России на 2021 год - с 3-4% до 4-4,5%. В 2022-2023 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2-3% ежегодно.

Ранее ЦБ ожидал роста ВВП РФ в 2022 году на уровне 2,5-3,5%.

Регулятор также сообщил, что российская экономика достигла во II квартале 2021 года докризисного уровня. При этом потребительская активность уже превысила допандемийные уровни.

Также был увеличен прогноз по инфляции в 2021 году - до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, в 2022 году - до 4-4,5% с 4%. Прогноз цены нефти Urals в 2021 году увеличен до $65 с $60 за баррель, в 2022 году - до $60 с $55 за баррель, в 2023 году - до $55 с $50 за баррель.

Прогноз по оттоку капитала из России в 2021 году был увеличен до $50 млрд с $35 млрд, в 2022 году - до $35 млрд с $25 млрд, в 2023 году - до $25 млрд с $20 млрд.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 сентября 2021 года.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - отмечается в сообщении.