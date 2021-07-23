Рубль отреагировал умеренным снижением на решение ЦБ повысить ключевую ставку

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Курс рубля на Московской бирже отреагировал небольшим снижением на решение Банка России повысить ключевую ставку до 6,5% с 5,5% годовых, свидетельствуют данные торгов на 13:35 мск.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Так, до публикации решения регулятора по изменению ставки курс доллара составлял 73,58 руб. (-0,16%), а курс евро - 86,545 руб. (-0,23%). После публикации доллар, по данным на 13:35 мск, снижался на 0,07%, до 73,645 руб., евро - до 86,6625 руб. (-0,1%).

При этом к 14:03 мск курс доллара в ходе торгов на бирже находился на отметке в 73,5875 руб., что ниже уровня закрытия предыдущих торгов на 0,15%. Курс евро снижается на 0,18%, до 86,59 руб.

По данным на 13:28 мск, индекс Мосбиржи составлял 3750,06 пункта (-0,12%), РТС был на отметке 1605,82 пункта (+0,38%). К 13:48 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3751,92 пункта (-0,07%), РТС - на уровне 1606,38 пункта (+0,42%).

Совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 1 проц. пункт, до 6,5% годовых