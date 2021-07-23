Власти Ялты заявили о готовности общепита вакцинировать 100% сотрудников для работы ночью

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Предприниматели Ялты готовы вакцинировать от коронавируса всех своих сотрудников и предоставить доступ к видеокамерам, чтобы получить разрешение на работу ночью. Об этом в пятницу сообщила мэр Янина Павленко на странице в Instagram .

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"Ночные рейды, которые проводит наш муниципальный контроль, показывают, что ситуация меняется в лучшую сторону. Более того, предприниматели готовы неукоснительно соблюдать все требования Роспотребнадзора и указа главы Республики Крым в части 100% вакцинации сотрудников кафе, баров и ресторанов, соблюдения масочного режима, дезобработки, предоставления доступа к камерам видеонаблюдения", - написала Павленко.

Она добавила, что будет просить главу республики Сергея Аксенова рассмотреть возможность ночной работы предпринимателей при соблюдении дополнительных правил. "Учитывая довольно сложный курортный сезон, в том числе в плане погодных условий, считаю важным поддержать предпринимателей", - подчеркнула мэр.

Ранее Аксенов сказал, что в регионе могут разрешить общепиту работать ночью, если весь коллектив предприятия вакцинируется, а региональным властям предоставят доступ к камерам видеонаблюдения.

С 20 декабря 2020 года по 1 сентября 2021 года в регионе запретили работу предприятий общественного питания с 23:00 до 08:00. Исключение составляют случаи, когда клиентов обслуживают в формате навынос или доставки на дом.