Эксперт прогнозирует плавное повышение ипотечных ставок в России до ноября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ипотечные ставки в России могут продолжить плавный рост вплоть до ноября, удержать среднюю ставку в пределах 10% к концу 2021 года вряд ли получится. Такой прогноз дал ТАСС в пятницу главный эксперт компании "Русипотека" Сергей Гордейко.

Банк России на заседании 23 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. - с текущих 5,5% до 6,5% годовых.

"Ставки продолжат расти. Этот тренд начался и долго не закончится. Можно предположить плавный рост до ноября. Сейчас средняя ставка предложения составляет около 9%. Удержать ее в пределах 10%, скорее всего, не получится", - сказал Гордейко.

С повышением ипотечных ставок привлекательность льготных программ возрастет из-за увеличения разрыва в ставках со стандартными программами, прогнозирует эксперт. Он предполагает, что к концу года доля льготных программ в общих продажах может вырасти с текущих 30% до 40%. "Цены на недвижимость в течение 2021 года в целом будут расти на уровне инфляции, но спрос на ипотечное кредитование останется на достаточном уровне, результаты года будут сравнимы с предыдущим", - добавил собеседник агентства.

Текущий 2021 год ознаменовался периодом активного ужесточения денежно-кредитной политики российским регулятором. До июльского повышения с начала года Банк России трижды производил повышение ключевой ставки - суммарно на 125 б. п. - с 4,25% до 5,5% годовых. Как сообщал регулятор на заседании в июне, причиной тому служат повышенные проинфляционные риски, а также экономическая активность в России, которая восстанавливается быстрее ожиданий.