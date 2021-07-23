МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ пока не планирует повышать ставки по кредитам после решения ЦБ РФ поднять ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

"ВТБ со своей стороны на данный момент не вносит изменений в тарифы своих кредитных продуктов. По сберегательным не исключаем запуска новых выгодных предложений, при этом будем внимательно следить за действиями других игроков рынка", - сказали в банке.

В ВТБ отметили, что очередное повышение ключевой ставки продолжит тренд на увеличение стоимости кредитов и депозитов на рынке. "В период летних отпусков и традиционно "низкого сезона" это не должно оказать существенного влияния на потребительскую активность населения. Но уже в третьем - четвертом кварталах такое решение регулятора может сыграть свою роль, особенно если тренд на рост ключевой ставки сохранится", - добавили в банке.

23 июля Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1% пункт, до 6,5% годовых. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение проинфляционных рисков и возвращение инфляции к целевому уровню в 4%.