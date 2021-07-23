Объем торговли в Москве вырос на 40% за шесть месяцев 2021 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Рост в торговой отрасли Москвы за первую половину 2021 года составил практически 40% по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на награждении работников отрасли в преддверии их профессионального праздника.

"Несмотря на то, что пандемия не прекратилась, этот год разительно отличается от того, что было год назад. Год назад у отрасли были нанесены серьезные удары, мы видели снижение торгового оборота, посещения торговых предприятий. В этом году мы видим за полугодие практически 40%-й рост по отношению к предыдущему году. Это говорит о том, что отрасль выжила, выстояла, и я надеюсь, что дальше будет развиваться на благо Москвы, москвичей, и того, чтобы москвичи могли работать, получать достойную зарплату", - сказал Собянин.

Как сообщается в материалах мэрии, в первом полугодии 2021 года оборот торговых предприятий в Москве составил порядка 3 трлн рублей, при этом оборот торговли продовольственными товарами вырос на 13%, непродовольственными товарами - на 47%, автотранспортом (включая запчасти и комплектующие) - на 59%. В результате в первом полугодии 2021 года объем налоговых платежей московских торговых предприятий увеличился на 35%.

Мэр отметил, что даже в самый неблагополучный период работники торговли были "на передовой". "Очень многие предприятия организовали онлайн-торговлю, доставку на дом. Для многих предприятий это было болезненно, но в целом отрасль справилась даже с этими с непростыми ситуациями и задачами", - добавил Собянин.

В преддверии профессионального праздника он поздравил работников торговли, отметив званием "Почетный работник торговли и сферы услуг города Москвы" четырех человек. Еще около трех десятков человек были награждены благодарностью мэра Москвы.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником. Для Москвы это не какой-то отраслевой праздник, а, можно сказать, что общегородской, потому что работающих в торговле в Москве почти 1,5 млн человек. Это самая динамично развивающаяся отрасль. Если лет семь-восемь назад мы катастрофически отставали от Европы, где больше было торговых площадей, маленьких магазинов и больших, разветвленность, доступность шаговая, то сегодня мы практически догнали их", - сказал Собянин, поблагодарив всех, кто инвестирует в эту отрасль, строит торговые центры, магазины, открывает предприятия, а также продавцов, кассиров, которые каждый день с утра до вечера работают, обслуживая миллионы москвичей.