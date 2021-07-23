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Росатом и "Норникель" продлили соглашение о ледокольном обеспечении до 2030 года

Дополнительное соглашение закрепляет расширение сотрудничества в связи с увеличением грузопотока "Норникеля" по Северному морскому пути

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и ГМК "Норильский никель" заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве в пятницу в Петербурге, продлив подписанное в 2018 году соглашение о ледокольном обеспечении до 2030 года, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения на конференции Росатома "День Арктики" в Петербурге.

Дополнительное соглашение закрепляет расширение сотрудничества в связи с увеличением грузопотока "Норникеля" по Северному морскому пути. В соответствии с документом, Росатом увеличит период оказания "Норникелю" ледокольных услуг. Раньше ледоколы привлекались к работе с января по май, а теперь ледоколы будут работать с ноября по май.

Росатом и "Норникель" в рамках соглашения намерены проработать возможность совместного строительства ледокола, который заменит выбывающий атомный ледокол "Вайгач" проекта "Таймыр". Планируется совместное строительство портового ледокольного флота на смену портовому ледоколу "Дудинка", принадлежащему "Норникелю".

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