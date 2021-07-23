Замглавы Минэкономразвития РФ заявил, что Москва и Баку будут наращивать взаимную торговлю

БАКУ, 23 июля. /ТАСС/. Россия и Азербайджан будут наращивать объем торговли, для этого есть серьезный потенциал. Об этом заявил в пятницу заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе деловой миссии российского бизнеса в Баку.

"Объем торговли между Россией и Азербайджаном по итогам пяти месяцев этого года вырос почти на 4%, до $1,1 млрд. Это позитивный тренд, и мы будем наращивать [торговлю]", - сказал Вольвач. По его словам, есть основания полагать, что по итогам года две страны "выйдут на плюс по сравнению даже с успешным 2019 годом". Как считает Вольвач, "есть серьезный потенциал для наращивания темпов взаимной торговли, внедрения новых инструментов взаимодействия".

Говоря о проходящей под эгидой АО "Росэксимбанк" деловой миссии, в которой представлены ведущие российские компании, Вольвач отметил, что РФ предлагает азербайджанским партнерам эффективные решения по развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, реализации перспективных инвестиционных проектов в Азербайджане и Закавказье в целом.

"Существует возможность использования комплексного инструментария Российского экспортного центра по предоставлению финансовых и нефинансовых услуг, что придаст дополнительный импульс реализации двусторонних экономических проектов. Мы представляем проекты и продукцию транспортной, строительной, машиностроительной, металлургической, энергетической отраслей, а также информационно-коммуникационные технологии", - подчеркнул замминистра. Он также отметил, что участвующие в миссии российские компании ознакомят азербайджанских партнеров со своим опытом в проектировании и строительстве населенных пунктов, современными решениями в формате цифрового города, строительстве и модернизации железных дорог и электростанций, организации транспортировки агропромышленных грузов, зеленой энергии, аэронавигации.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в свою очередь отметил, что Баку ожидает по итогам миссии новых проектов, новых инвестиций и создания совместных предприятий с российскими партнерами. По его словам, российские компании также могут участвовать в восстановлении территорий в Нагорном Карабахе, перешедших под контроль Азербайджана в результате боевых действий осенью прошлого года.

В рамках деловой миссии между ПАО "Камаз" и производственным объединением "Гянджинский автомобильный завод" подписан меморандум об организации совместного предприятия (лизинговой компании) для предложения грузовых автомобилей "Камаз" и прицепной техники в лизинг конечным потребителям в Азербайджане. Также была представлена линейка новой продукции ПАО "Камаз".