Цеха сгоревшего хлебокомбината в Смоленской области разместят в новом здании

ТАСС, 23 июля. Производственные цеха Вяземского хлебокомбината в Смоленской области, в котором 12 июля произошел пожар, в результате чего более 240 человек остались без работы, размесят в новом здании. Помещение уже подобрали, необходимо провести его газификацию, сделать реконструкцию и косметический ремонт, сообщил в пятницу губернатор Смоленской области Алексей Островский во "ВКонтакте".

"На данный момент площади для будущего хлебокомбината уже определены, там проведут реконструкцию и косметический ремонт. По словам руководства предприятия, самая "долгоиграющая" процедура - согласование проекта газификации. С учетом высокой социальной значимости этого вопроса, затрагивающего интересы значительного количества вязьмичей, обязательно окажем содействие со своей стороны с тем, чтобы решить его с ресурсоснабжающей организацией в максимально короткие сроки", - сообщил Островский.

По словам губернатора, на данный момент возможна работа только кондитерского цеха Вяземского хлебокомбината, с 26 июля он возобновит производство. "Будет задействовано порядка 70 работников хлебокомбината. Также в планах - расширение действующего производства, в том числе увеличение объемов выпуска полюбившегося многим вяземского пряника и ремесленного хлеба", - отметил Островский.

Всего в результате остановки предприятия после пожара без работы остались 245 человек, из них 70 уже трудоустроили, 24 сотрудника пенсионного возраста уволились по собственному желанию. Вопрос трудоустройства остальных работников находится в стадии решения.

Возгорание на хлебокомбинате в Вязьме произошло ночью 12 июля, причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются оперативно-следственной группой. Вяземский хлебокомбинат работает с 1947 года, является одним из крупных предприятий отрасли в Смоленской области. Выпускает около 180 наименований хлебобулочных изделий, продукция поставляется в магазины Вяземского и других районов региона, а также в ряд социальных учреждений.