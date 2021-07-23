Первый энергоблок БелАЭС планируют включить в сеть к середине августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС, который 12 июля был отключен от сети автоматической защитой генератора, планируется включить в сеть к середине августа. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Белоруссии в пятницу.

"После устранения причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС приступят к подготовительным операциям по вводу первого энергоблока в работу,- говорится в сообщении. - С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа".