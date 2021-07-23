СМИ: страховые выплаты пострадавшим от паводков в китайской Хэнани превысили $155 млн

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Китайская страховая компания Pingan Insurance получила уже более 46 тыс. обращений о выплате компенсаций из-за ущерба от наводнений и паводков в провинции Хэнань. Как сообщил в пятницу китайский информационный портал "Цайляньшэ", общая сумма компенсаций уже превысила 1 млрд юаней (около $155 млн).

"По данным на 13:00 (08:00 мск) 23 июля Pingan уже получила более 46 тыс. заявлений, связанных с ливнями и стихийными бедствиями в провинции Хэнань. Общая сумма компенсаций уже превысила 1 млрд юаней", - отмечает портал.

По его информации, 45,28 тыс. таких заявлений - 97,2% от их общего количества - поданы в соответствии с договорами о страховании автомобилей, еще около 1,2 тыс. связаны с ущербом другому имуществу и 46 приходится на несчастные случаи.

С 16 июля в провинции Хэнань начались сильные дожди, которые вызвали паводки. За несколько дней в регионе выпало более годовой нормы осадков. По последним данным, погиб 51 человек, 400 тыс. жителей эвакуированы в безопасные районы. Прямой экономический урон от наводнений составил 65,5 млрд юаней ($10,12 млрд).