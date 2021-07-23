Доступность общественного транспорта Новосибирска планируется увеличить на 10% к 2030 году

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска планирует к 2030 году увеличить долю населения, использующего общественный транспорт, на 10%. Для этого планируется построить новые автодороги, увеличить протяженность линии метрополитена, реконструировать трамвайные пути, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Реализация мероприятий позволит увеличить долю пользования общественным транспортом с 43% до 53% к 2030 году", - сообщили в администрации.

По информации пресс-службы, для увеличения показателя по программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска до 2030 года планируется возведение 57 км дорог, строительство 32,3 км и реконструкция 18,8 км трамвайных линий, увеличение протяженности линий метрополитена на 8 км со строительством шести станций и электродепо "Волочаевское", обустройство 74,3 км выделенных полос движения общественного транспорта.

Также предполагается развитие инфраструктуры для велосипедистов, в частности планируется оборудовать 18 км велосипедных дорожек. При этом мероприятия по данному направлению на объектах, возводимых по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году, не предусмотрены, возможность их финансирования будет рассмотрена в 2022-2024 годах, добавили в мэрии.

В пресс-службе также отметили, что в Новосибирске принят инновационно-активный сценарий развития транспортной инфраструктуры с акцентом на развитие общественного транспорта. Так, предполагается обновление подвижного состава, обеспечение приоритета движения транспорта на дорогах. При этом предлагаются мероприятия по повышению связности сети для владельцев личного транспорта.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил губернаторам регионов России пересмотреть подходы к развитию общественного транспорта, так как наблюдается тенденция к сокращению его пассажиропотока. По его словам, субъектам нужно перенимать опыт Москвы по развитию общественного транспорта. При этом, по словам экспертов, пандемия сильно изменит отношение к общественному транспорту и реабилитирует частные автомобили, поскольку это просто более безопасный вид транспорт. К тому же необходимо учитывать увеличившийся поток велосипедистов и людей на самокатах.